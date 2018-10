26. Oktober 2018, 18:49 Uhr Zukunft der Reviere Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Arbeit

Die Länderregierungen antworten auf die ersten Vorschläge der Kohlekommission und stellen ihre eigenen Forderungen. Und noch ein Land meldet Wünsche an.

Von Benedikt Müller und Veronika Wulf, Düsseldorf/Berlin/Leipzig

Bessere Verkehrswege, schneller Mobilfunk, neue Forschungsinstitute: Die Kohlekommission der Bundesregierung hat erste Empfehlungen beschlossen, wie die Politik die betroffenen Reviere fördern sollte, wenn Deutschland in den nächsten zwei Jahrzehnten aus der Kohleverstromung aussteigt. Doch wie viel Geld der Staat nun genau in welche Regionen investieren wird, steht noch nicht fest. Die Kohlekommission, ein Gremium von 31 Politikern und Wissenschaftlern sowie Vertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und betroffenen Regionen, will ihre Vorschläge erst in den nächsten Tagen an die zuständigen Staatssekretäre schicken.

Kein Wunder also, dass sich die betroffenen Bundesländer nun mit eigenen Forderungen zu Wort melden. "Da liegt noch viel Arbeit vor der Kommission", sagt etwa Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen. Sein Land hat ein Sofortprogramm für die Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers erarbeitet. Alleine dort arbeiten bislang etwa 10 000 Menschen in Tagebau und Kraftwerken.

In dem Sofortprogramm fordern die Politiker der Region, dass der Bund ein sogenanntes Starterprogramm und einen Fonds für das Rheinische Revier auflegen sollte. Demnach solle der Staat alleine dort mindestens 15 Jahre lang insgesamt drei Milliarden Euro investieren. Die Förderung soll etwa schnelleres Internet, neue Gewerbegebiete und Forschungsinstitute in die Gegend bringen. Auch wolle man erneuerbare Energien ausbauen und Braunkohlekraftwerke langfristig umnutzen, etwa als Wärmespeicher. Zudem wollen die Regionalpolitiker weitere Förderprogramme des Bundes nutzen, um das Revier besser an die nahen Großstädte Köln und Düsseldorf anzubinden.

Teichidylle mit Wasserdampf: Das Wärmekraftwerk Jänschwalde im Südosten Brandenburgs wird überwiegend mit Braunkohle aus den Niederlausitzer Tagebauen befeuert. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Freilich gehen diese Vorschläge von einem "sanften" Kohleausstieg "über eine Zeitachse von mindestens 20 Jahren" aus. Für den Fall, dass die Bundesregierung ein schnelleres Ende beschließen sollte, fordert Nordrhein-Westfalen mehr Geld.

Indes wirbt das Saarland dafür, dass der Bund nicht nur die Braunkohlereviere fördern sollte, sondern auch die traditionellen Steinkohleregionen an Saar und Ruhr. Zwar wird der heimische Bergbau noch in diesem Jahr auslaufen. Dennoch erzeugen die Steinkohlekraftwerke weiterhin Strom aus importierter Kohle. Ein Ausstieg gefährdet also auch dort Arbeitsplätze. Dies hätte die Kohlekommission zwischenzeitlich "leider vollständig ausgeblendet", kritisierte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) noch in der vergangenen Woche in einem Schreiben an die Vorsitzenden des Gremiums. Mittlerweile hofft man in Saarbrücken, dass die Kommission auch die Zukunft der Steinkohleregionen in den Blick nehmen wird. "Die Intervention des Saarlandes war erfolgreich", sagte Rehlinger am Donnerstagabend, "damit sind wir wieder im Rennen."

Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), begrüßt die Pläne der Kohlekommission grundsätzlich. "Die Diskussion geht mittlerweile in die richtige Richtung", sagte Woidke auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Hamburg am Donnerstagabend der ARD. Aber Brandenburg benötige Verlässlichkeit. "Wir brauchen ein Maßnahmengesetz des Bundes, das die entsprechenden Maßnahmen für die Region festschreibt mit einem Realisierungszeitraum", sagte Woidke. Zudem forderte er eine Kontrollinstanz, die überprüft, ob es möglich ist, in dieser Zeit alternative Arbeitsplätze zu schaffen, und die den deutschen Strommarkt im Blick hält. "Es wäre dem Klima nicht gedient und es wäre ein schwerer Schlag auch für die deutsche Industrie, wenn wir den Kohlestrom dann aus Polen oder aus Frankreich importieren würden." 2030 als Ausstiegsdatum halte er für "vollkommen unrealistisch", sagte Woidke. "Das hat mit Realismus nichts zu tun, das hat auch mit den Gegebenheiten auf dem deutschen Strommarkt nichts zu tun." Dies sei "reines Wunschdenken", das die Regionen und die Menschen verunsichere und deshalb "schon als Diskussionsgrundlage schädlich" sei. Es handle sich um einen schrittweisen Ausstieg, der die Region jetzt schon vor große Herausforderungen stelle. Dieser werde in allen Revieren noch 25 bis 30 Jahre dauern.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) pocht weiter auf einer klaren Reihenfolge beim Abschied von der Braunkohle. Man brauche ein deutliches Signal, dass erst neue Arbeitsplätze kommen müssten, bevor man über den Wegfall von Strukturen spreche, sagte der Regierungschef. Es gebe schon die Sorge, dass man sehr schnell ein Ausstiegsdatum formuliere, die wirklich schwierigere Aufgabe - die Schaffung neuer Jobs - aber dann den Ländern überlasse. "Wir haben genehmigte Rahmenpläne für den Braunkohleabbau im mitteldeutschen Revier bis Mitte der 2040er Jahre. Das ist auch der Zeitraum, den man braucht, um neue Strukturen aufzubauen", sagte Kretschmer.

Die Linke in Sachsen reagierte mit Sarkasmus: "Wer 2018 verbindliche Zusagen über neue Arbeitsplätze in den Jahren 2035 bis 2040 verlangt, kommt ohne gewisse Planwirtschaft nicht aus" betonte der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Rico Gebhardt. "Wir sagen ja schon immer, dass man nicht alles dem Markt überlassen darf und Politik auch im sozialen Interesse steuern muss - da können wir also Herrn Kretschmer gerne weiter helfen."