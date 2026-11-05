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Baden-WürttembergDie zweite schlechte Nachricht für Bahnreisende rund um Stuttgart

Lesezeit: 3 Min.

Ein Zug vom Typ Coradia Max in einer Produktionshalle des Zugherstellers Alstom.
Ein Zug vom Typ Coradia Max in einer Produktionshalle des Zugherstellers Alstom.
Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Erst das Bahnhofsdesaster, und nun das: 156 Doppelstockzüge hat Baden-Württemberg beim französischen Hersteller Alstom bestellt. Doch die kommen vorerst nicht.

Von Caspar Busse und Roland Muschel, Stuttgart

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Wer morgens mit dem Regionalexpress RE 1 von Karlsruhe nach Stuttgart fährt, braucht mitunter vor allem eines: Geduld. Gerade im Berufsverkehr können die Züge überfüllt sein. Immerhin hatten die Fahrgäste die Aussicht auf baldige Besserung. Neue Doppelstockzüge sollten auf stark frequentierten Strecken in Baden-Württemberg für mehr Platz und Komfort sorgen. Doch daraus wird erst einmal nichts.

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