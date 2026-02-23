„Unpatriotisch“ und „gegenüber der Verfassung illoyal“: Mit diesen Worten beschrieb Donald Trump jene Richter des Obersten Gerichtshofs, die sich gegen seine Zölle stellten. Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichts, sagte der Präsident. Damit meinte er die drei konservativen Richter, die dabei gegen ihn stimmten, besonders die beiden von ihm ernannten: Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett.