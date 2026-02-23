Zum Hauptinhalt springen

USADer Richter, der die Verfassung über Trump stellt

Lesezeit: 2 Min.

Neil Gorsuch im Juli 2024 in seinem Büro am Obersten Gericht  in Washington, dem er seit 2017 angehört.
Neil Gorsuch im Juli 2024 in seinem Büro am Obersten Gericht  in Washington, dem er seit 2017 angehört. (Foto: Rod Lamkey/AP)

Neil Gorsuch wurde bereits 2017 an den Supreme Court berufen, es war Trumps erster Triumph als Präsident. Nun stellt sich ausgerechnet dieser Konservative im Zollstreit gegen ihn.

Von Charlotte Walser

„Unpatriotisch“ und „gegenüber der Verfassung illoyal“: Mit diesen Worten beschrieb Donald Trump jene Richter des Obersten Gerichtshofs, die sich gegen seine Zölle stellten. Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichts, sagte der Präsident. Damit meinte er die drei konservativen Richter, die dabei gegen ihn stimmten, besonders die beiden von ihm ernannten: Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett.

Handelspolitik
:Trump akzeptiert Zollurteil nicht und beschimpft Richter

Der Oberste Gerichtshof erklärt Trumps drastische Gegenzölle für unrechtmäßig. Der US-Präsident tobt und droht mit neuen globalen Einfuhrabgaben. Die Richter nennt er „Idioten und Schoßhunde“.

Von Ann-Kathrin Nezik

