Im Bundeskabinett soll an diesem Mittwoch ein Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität beschlossen werden. An dessen Erarbeitung haben das Finanz-, Justiz- und Innenministerium mitgewirkt. Geplant sind nach Angaben aus Regierungskreisen neue digitale Analysebefugnisse. Ermittlungen zu mutmaßlicher Geldwäsche sollen gestärkt werden. Es soll besser möglich sein, Vermögenswerte einzuziehen oder sicherzustellen. Der Aktionsplan betrifft vor allem Zoll und Bundeskriminalamt (BKA). Den Angaben zufolge soll ein gemeinsames Analyse- und Auswertungszentrum „Rauschgift“ geschaffen werden sowie darauf aufbauend eine gemeinsame Ermittlungsgruppe entstehen.