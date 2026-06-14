Zohran Mamdani kam das Wahldebakel der Demokraten gerade recht. Mit Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez vertritt der Newcomer den linken Flügel der Partei. Seit Donald Trumps zweitem Sieg 2024 steckt die in einer Sinnkrise. Die selbsterklärten Sozialisten sollen sie beenden. Mit Erfolg: 50,8 Prozent der New Yorker stimmten im November 2025 für den 34 Jahre jungen Mamdani und seine „Tax the Rich“-Parole, machten ihn zum ersten muslimischen Bürgermeister der Stadt. Er ist intelligent, eloquent, unkonventionell, volksnah, charismatisch, und er versprach Unerhörtes: kostenlose Kindergärten, staatlich betriebene Supermärkte, öffentliche Gratis-Busse, Mietpreisbremsen.