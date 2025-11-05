Der Demokrat Zohran Mamdani ist zum neuen Bürgermeister von New York City gewählt worden. Umfragen sagten dem 34-Jährigen bereits im Vorfeld den Sieg voraus. Am Dienstagabend Ortszeit zeigen die Hochrechnungen dann: Mamdani erhält etwas mehr als 50 Prozent der Stimmen und setzt sich damit gegen den unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo und den Republikaner Curtis Sliwa durch. Cuomo kam nach vorläufigen Zahlen auf rund 40 Prozent, Sliwa landete mit etwa sieben Prozent abgeschlagen auf Rang drei.

Die Wahlbeteiligung liegt auf einem Rekordhoch. Nach der Schließung der Wahllokale um 21 Uhr Ortszeit meldete die städtische Wahlbehörde, dass mehr als zwei Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben haben. Damit handelt es sich um die höchste Wahlbeteiligung bei einer Bürgermeisterwahl seit 1969. Schon vor der Wahl gaben mehr als 735 000 New Yorker ihre Stimme ab. Auch das sei ein Rekord, berichteten US-Medien. Nur bei Präsidentschaftswahlen habe es vorab bereits so eine hohe Wahlbeteiligung gegeben.

Wer ist der neue New Yorker Bürgermeister?

Mamdani, der 1991 als Sohn indischstämmiger Eltern in Uganda geboren wurde, sitzt aktuell noch als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York. Als Mitglied der „Democratic Socialists of America“ gehört er zum linken Flügel der Demokraten.

Bürgermeisterwahl in New York : Wieso macht das so viel Spaß? Katzen streicheln, sechs New Yorker Clubs in einer Nacht besuchen, ein Video auf Arabisch drehen: Der Bürgermeister-Wahlkampf von Zohran Mamdani war ein einziger Feelgood-Clip. Eine Social-Media-Analyse. SZ Plus Von Thore Rausch ...

Zentrales Thema für den Wahlkampf waren für Mamdani die horrenden Lebenshaltungskosten in einer der teuersten Städte der Welt. Er versprach unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er das mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Mamdani ist der erste muslimische Bürgermeister der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern – und einer der prominentesten Gegenspieler Trumps.

Trump wollte Mamdani verhindern

Bereits vor der Wahl hatte US-Präsident Trump einen Sieg des linken Demokraten Mamdani zu verhindern versucht. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte er der Stadt mit finanziellen Konsequenzen, falls Mamdani die Wahl gewinnen sollte.

„Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse“, schrieb der Republikaner. Mit dem 34-jährigen Newcomer im Rathaus habe „diese einst so großartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben“. Stattdessen rief der Präsident dazu auf, für Andrew Cuomo zu stimmen, obwohl der sich in der Corona-Pandemie als Gegenentwurf zu Trump inszeniert hatte und als unabhängiger Kandidat angetreten war.