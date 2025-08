Ausgerechnet am 1. August, dem höchsten Feiertag der Schweiz . An diesem Tag wird die angebliche Gründung der Eidgenossenschaft im Jahr 1291 gefeiert. Manche Historiker werfen ein, was damals geschah, habe mit der modernen Schweiz wenig bis gar nichts zu tun. Das hat der Sache bisher aber nicht geschadet. Mit Feuerwerk, Lampions, Bratwürsten, Bergfeuern und jeder Menge Nationalfahnen feiern sich die Schweizer selbst. Nur in diesem Jahr trübte ausgerechnet der vermeintliche Freund auf der anderen Seite des Atlantiks die Stimmung.

In der Nacht auf Freitag hat Donald Trump neue Zölle verkündet – und besonders hart hat es wieder die Schweiz getroffen. 39 Prozent sollen von 7. August an für Exporte aus der Schweiz in die USA gelten. Das ist ein schwerer Schlag für die Schweizer Wirtschaft und eine schmerzhafte Niederlage für die Regierung in Bern. Der Bundesrat um die amtierende Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) hatte monatelang versucht, sich mit Donald Trump gut zu stellen. Schon im Februar hatte Keller-Sutter die Brandrede des US-Vizepräsidenten J. D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz gelobt und als „sehr schweizerisch“ bezeichnet, was nicht nur in ihrem eigenen Land für Irritationen gesorgt hatte.

Die Bundespräsidentin habe einen Zugang zum US-Präsidenten gefunden, hieß es bis vor Kurzem

Im April kündigte das Weiße Haus dann im Zuge der ersten Welle von Zöllen einen bis heute nicht nachvollziehbaren Satz von 31 Prozent für die Schweiz an. Die angedrohten Sätze wurden dann temporär auf zehn Prozent reduziert. In der Version der Geschichte, die in der Schweiz gerne erzählt wird, lag das maßgeblich an einem Anruf Keller-Sutters im Weißen Haus. Die Bundespräsidentin habe einen Zugang zum US-Präsidenten gefunden, hieß es. Im Hintergrund begannen Verhandlungen, die auch gar nicht so schlecht gelaufen sein sollen. Laut Medienberichten hatte die Schweiz den Entwurf für ein ähnliches Abkommen wie Großbritannien ausgehandelt. Bern hatte mit Milliardeninvestitionen in den USA auch gute Argumente auf seiner Seite.

Vorgesehen sollen Zölle von nur zehn Prozent gewesen sein. Nicht ideal, aber in der aktuellen Lage wäre das aus Berner Sicht schon ein Erfolg gewesen. Allein, weil die Europäische Union Trump nur auf 15 Prozent herunterhandeln konnte. Alles, was angeblich zu dem „Deal“ zwischen Bern und Washington noch fehlte, war Trumps Unterschrift. Offenbar waren die Verhandlungen aber umsonst oder haben die Lage sogar noch verschlimmert. Trump hat gar nichts unterschrieben – und die Zölle sogar erhöht.

Ein Branchenverband warnt, „der Wohlstand aller“ sei in Gefahr

Ein herber Schlag, denn die USA sind einer der wichtigsten Exportmärkte für die Schweiz. Vor allem die Uhren- und Feinmechanikindustrie wird von diesen Zöllen hart getroffen und es schwer haben, mit der nun günstigeren Konkurrenz aus der EU mitzuhalten. Der Branchenverband Swissmem teilte mit, Zehntausende Stellen und „der Wohlstand aller“ seien gefährdet. Neben einem Reformpaket forderte der Verband besseren Zugang zu den übrigen Weltmärkten. Dabei gehe es dezidiert auch um die neuen bilateralen Verträge mit der EU, die in der Schweiz noch immer ganz grundsätzlich infrage gestellt werden.

Unklar ist derzeit, wie es mit der Pharmaindustrie weitergeht, deren Produkte etwa die Hälfte der Schweizer Exporte in die USA ausmachen. Eigentlich sind Medikamente von Zöllen ausgenommen. Trump hat die Pharmaindustrie aber schon lange im Visier, weil sie seiner Ansicht nach in den USA zu hohe Preise verlangt. Nun soll er mehreren Unternehmen, darunter Roche und Novartis, eine Frist bis Ende September gesetzt haben, um ihre Preise in den USA zu senken. Es ist unklar, was passieren wird, wenn die Unternehmen der Forderung nicht nachkommen.

Die Schweizer Regierung möchte nun erst einmal weiterverhandeln, trotz aller Niederlagen. Der Schweizer Rundfunk kommentiert bereits, der Bundesrat habe die Lage möglicherweise „völlig falsch eingeschätzt“. So oder so: Die Schweiz wird ihre Haltung zu den USA einer kritischen Musterung unterziehen müssen. Zuletzt kam es zwischen Bern und Washington auch wegen stetig steigender Kosten bei Rüstungskäufen zu Verstimmungen. Auch dem größten Amerika-Idealisten sollte nach den neuen Zöllen klar geworden sein, dass im Weißen Haus kein verlässlicher Partner mehr sitzt, insbesondere für kleinere Staaten. Die von der EU ausgehandelten Zölle von 15 Prozent wirken angesichts der neuen Ankündigungen Trumps bereits wie ein großer Erfolg. Auch das wird man in Bern zur Kenntnis nehmen.