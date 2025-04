Der US-Präsident kündigt hohe Zölle für Einfuhren aus den wichtigsten Volkswirtschaften an und versetzt die Welt damit in Aufruhr. Bundeskanzler Scholz spricht von einem Anschlag auf die globale Handelsordnung.

Von Jan Diesteldorf und Nicolas Richter, Brüssel/Berlin

Mit der Ankündigung hoher wechselseitiger Zölle für fast alle Handelspartner der Vereinigten Staaten hat US-Präsident Donald Trump einen globalen Handelskrieg losgetreten. Am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit kündigte er im Rosengarten des Weißen Hauses umfassende Zölle auf sämtliche Einfuhren an. Die Abgaben reichen von einem Minimum von zehn Prozent bis hin zu 49 Prozent. Für alle Waren aus der Europäischen Union sollen künftig pauschal Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben werden. Zur Vorstellung der Maßnahmen sprach Trump von einem der wichtigsten Tage in der US-Geschichte. Das „goldene Zeitalter“ der USA komme zurück.