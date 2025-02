Der US-Präsident verhängt von März an Zölle auf weltweite Stahl- und Aluminium-Importe. Der Schritt trifft die wichtigsten Handelspartner am härtesten. Auch mit weiteren Einfuhrstrafen für Autos, Computerchips und Medikamente droht Trump bereits.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Die Welt ist kompliziert. Deshalb werde er den internationalen Handel künftig vereinfachen, sagte Donald Trump am Montagabend im Oval Office im Weißen Haus. Währenddessen unterzeichnete der US-Präsident an seinem Schreibtisch zwei neue Dekrete. Mit ihnen verhängen die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle ausländischen Stahl- und Aluminium-Importe. Sie sollen nach Trumps Angaben ohne Ausnahme gelten und Anfang März in Kraft treten.