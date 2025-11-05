Donald Trump nannte den Tag, an dem er Zölle auf Importe verhängte, „Liberation Day“. Es war der 2. April. Seither versuchen Regierungen rund um den Globus verzweifelt, mit dem US-Präsidenten einen Deal auszuhandeln. Der EU gelang es: Für die meisten Produkte aus EU-Ländern gelten vergleichsweise moderate Zölle von 15 Prozent, während Firmen aus anderen Staaten teilweise deutlich mehr zahlen müssen, etwa aus Indien, Brasilien oder der Schweiz.
US-ZölleOberste Richter sehen Trumps Zölle kritisch
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident überzieht die Welt mit Strafzöllen – aber geht er dabei rechtlich sauber vor? Der Oberste Gerichtshof der USA muss darüber entscheiden, und in der Anhörung zeigen sich auch konservative Richter skeptisch.
Charlotte Walser, Washington
Meinung
Demokraten:Was in New York klappt, könnte auch dort klappen, wo landesweite Wahlen entschieden werden
Lesen Sie mehr zum Thema