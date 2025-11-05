Zum Hauptinhalt springen

US-ZölleOberste Richter sehen Trumps Zölle kritisch

Lesezeit: 3 Min.

So ging es los: Im April drohte US-Präsident Trump der halben Welt mit Zöllen, einige Staaten schlossen daraufhin einen Deal.
So ging es los: Im April drohte US-Präsident Trump der halben Welt mit Zöllen, einige Staaten schlossen daraufhin einen Deal. (Foto: Mark Schiefelbein/AP)

Der US-Präsident überzieht die Welt mit Strafzöllen – aber geht er dabei rechtlich sauber vor? Der Oberste Gerichtshof der USA muss darüber entscheiden, und in der Anhörung zeigen sich auch konservative Richter skeptisch.

Von Charlotte Walser, Washington

Donald Trump nannte den Tag, an dem er Zölle auf Importe verhängte, „Liberation Day“. Es war der 2. April. Seither versuchen Regierungen rund um den Globus verzweifelt, mit dem US-Präsidenten einen Deal auszuhandeln. Der EU gelang es: Für die meisten Produkte aus EU-Ländern gelten vergleichsweise moderate Zölle von 15 Prozent, während Firmen aus anderen Staaten teilweise deutlich mehr zahlen müssen, etwa aus Indien, Brasilien oder der Schweiz.

Zur SZ-Startseite

MeinungDemokraten
:Was in New York klappt, könnte auch dort klappen, wo landesweite Wahlen entschieden werden

SZ PlusKommentar von Boris Herrmann
Portrait undefined Boris Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite