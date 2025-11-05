Der US-Präsident überzieht die Welt mit Strafzöllen – aber geht er dabei rechtlich sauber vor? Der Oberste Gerichtshof der USA muss darüber entscheiden, und in der Anhörung zeigen sich auch konservative Richter skeptisch.

Donald Trump nannte den Tag, an dem er Zölle auf Importe verhängte, „Liberation Day“. Es war der 2. April. Seither versuchen Regierungen rund um den Globus verzweifelt, mit dem US-Präsidenten einen Deal auszuhandeln. Der EU gelang es: Für die meisten Produkte aus EU-Ländern gelten vergleichsweise moderate Zölle von 15 Prozent, während Firmen aus anderen Staaten teilweise deutlich mehr zahlen müssen, etwa aus Indien, Brasilien oder der Schweiz.