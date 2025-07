Seit gut 90 Tagen verhandeln die EU und die USA darüber, wie sie in Zukunft miteinander Handel treiben wollen. Aktuell liegt der Basiszoll auf nahezu alle Waren, die aus der EU in die USA eingeführt werden, bei zehn Prozent. Zusätzlich dazu werden auf Autos noch 25 Prozent und auf Stahl und Aluminium sogar 50 Prozent Sonderzoll fällig. Lange hatte man zu den genauen Verhandlungsergebnissen nicht viel gehört, aber am Dienstag hat Donald Trump angekündigt, dass eine Einigung „wahrscheinlich in zwei Tagen“ erreicht werden könnte.