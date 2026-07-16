Außenminister Johann Wadephul fordert angesichts der Bedrohung durch Russland neue Ansätze bei der Zivilschutzplanung in Deutschland. „Ich glaube, wir müssen einfach komplett umdenken“, sagte der CDU-Politiker beim Besuch einer großen Zivilschutzanlage in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Russland wolle die offenen Gesellschaften verunsichern und schwächen. Finnland gebe darauf eine beeindruckende Antwort: „Nicht Alarmismus, sondern Vorbereitung. Davon können wir in Europa viel lernen.“ Die Zivilschutzanlagen seien Ausdruck einer Politik, die Vorsorge nicht als Ausnahme, sondern als dauerhafte staatliche Verantwortung verstehe, sagte Wadephul. Helsinki hat etwa 700 000 Einwohner und ist mit Schutzräumen für rund 900 000 Menschen ausgestattet.