Jedenfalls "im Vergleich zu jedem anderen Konflikt in einem städtischen Gebiet zwischen einem Militär und einer Terrororganisation, die Zivilisten als ihre menschlichen Schutzschilde verwendet und sich in der Zivilbevölkerung eingebettet hat".

Zwei zu eins: Dieses Zahlenverhältnis, hinter dem sich eine Größenordnung von etwa 5000 getöteten Hamas-Kämpfern und etwa 10 000 getöteten Zivilisten verbergen könnte, hat andernorts rasch Empörung ausgelöst. Genauer gesagt, die scheinbar lässige Selbstzufriedenheit, mit der dieser israelische Militärsprecher diese Bilanz kommentierte, reizte unter anderem den Generalsekretär der Vereinten Nationen zum Widerspruch. Solche Zahlenverhältnisse zur Regel zu erheben, sei "geschmacklos, um das Mindeste zu sagen", erklärte in New York dessen Sprecher, Stéphane Dujarric. Und in der Tat: Als Regel taugt diese Größenordnung von zivilen Opfern sicher nicht.

Eigentlich sollen null Zivilisten getötet werden. Wenn doch"verhältnismäßig"

"Die Regeln des humanitären Völkerrechts beinhalten keine mathematischen Formeln", sagt der in Göttingen lehrende Rechtsprofessor Kai Ambos, der auch Richter am Kosovo-Tribunal in Den Haag ist. Er erläutert: Eigentlich sollten null Zivilisten getötet werden. Nur wenn es wirklich unvermeidlich sei, bei einem Schlag gegen ein militärisches Ziel auch Zivilpersonen in Gefahr zu bringen, könne dies akzeptiert werden - sofern es "verhältnismäßig" bleibe im Vergleich zum "militärischen Vorteil".

Diese Vorgabe steht im 1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen, einem Text von 1977, in dem Artikel 51. Und das heißt, es muss in jedem Fall abgewogen werden: Wie wichtig ist ein Bombenabwurf zum Beispiel auf eine bestimmte Hamas-Stellung, und wie viele Zivilisten werden andererseits darunter leiden?

Detailansicht öffnen Ermittlungen auf Basis "harter Beweismittel" kündigt Karim Khan an, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs. Hier in Ramallah mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas (re.). (Foto: THAER GHANAIM/AFP/PPO)

Nun hat in der vergangenen Woche der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der Brite Karim Khan, das palästinensische Westjordanland besucht. Von Ramallah aus betonte er, dass Ermittlungen auch gegen Israel "Priorität" hätten - "und wir bewegen uns rasch voran", fügte er hinzu, "mit Entschlossenheit und mit dem Anspruch, dass wir nicht auf der Grundlage von Emotionen handeln, sondern nur von harten Beweismitteln". Israel lehnt diesen Strafgerichtshof zwar ab. Aber der Gerichtshof sieht sich dennoch als zuständig, seitdem die Palästinenserführung im Jahr 2015 ihren Beitritt erklärt hat. So ermitteln die Juristen aus Den Haag jetzt.

"Dabei muss - juristisch - nicht die Gesamtbilanz eines Konflikts angesehen werden, sondern jeder einzelne Militärschlag für sich", erläutert Aziz Epik, Professor für internationales Strafrecht an der Universität Hamburg. Ein überragend wichtiges Ziel - eine Hamas-Kommandozentrale zum Beispiel - kann in der Logik des internationalen Rechts dann auch mal eine besonders hohe Opferzahl rechtfertigen. Andererseits kann auch ein Fall mit sehr wenigen zivilen Opfern schon "unverhältnismäßig" sein. "Wenn das unnötige zivile Opfer sind, weil der erwartbare unmittelbare militärische Vorteil gering ist, dann ist auch das schon ein Kriegsverbrechen."

Die Geschichte der Kriege des 20. und 21. Jahrhunderts ist voll von Beispielen, in denen der Anteil ziviler Opfer, sogenannter Kollateralschäden, durchaus höher gewesen ist als jetzt in Gaza. Man brauche da gar nicht zurückzugehen bis zum Beispiel Vietnam, sagt der Göttinger Völkerrechtler Kai Ambos. "Vietnam war glasklar, damals warfen die USA Napalm ab, das tötet unterschiedslos. Das waren Kriegsverbrechen." Auch bei der Eroberung des Irak durch eine US-geführte Koalition von 2003 an sollen sehr viel mehr Zivilisten getötet worden sein als Kombattanten. Die genauen Zahlen sind umstritten.

Amerikas Kriege gegen Dschihadisten und deren mögliche Unterstützer waren, um die Worte des israelischen Militärsprechers Conricus zu verwenden, natürlich auch oft Konflikte "zwischen Militär und einer Terrororganisation, die Zivilisten als ihre menschlichen Schutzschilde verwendet und sich in der Zivilbevölkerung eingebettet hat". Obwohl der Drohnenkrieg besonders umstritten ist, werden ausgerechnet dort vergleichsweise wenige ziviler Opfer gezählt, etwa in Pakistan, Jemen oder Somalia. Die USA selbst beziffern den Anteil der "non-combattant deaths" hier auf weniger als fünf Prozent, unter dem strengeren Blick von Organisationen wie dem Bureau of Investigative Journalism machen Zivilisten zwischen sieben und 15 Prozent der Getöteten aus.

Man "wird sich jeden Militärschlag einzeln ansehen müssen"

Wie viel Prozent "Kollateralschaden" ist also völkerrechtlich noch zulässig? Wann beginnt die Gewalt, exzessiv zu werden? "Das wird man im Fall von Gaza nur mit Blick auf die besonderen Schwierigkeiten dort beantworten können", sagt der Jurist Christoph Flügge, der bis 2017 Richter am UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag war. Nur ein einziges Mal haben die Richter in Den Haag sich bisher auf eine quasi mathematische Formel festgelegt.

Das war 2003, in dem Fall ging es um einen serbischen General, Stanislav Galić. Er hatte ein Fußballspiel mit 200 Zuschauern bombardieren lassen, wobei nur ein Drittel der Zuschauer Soldaten waren, zwei Drittel Zivilisten. Das Tribunal in Den Haag urteilte, dass ein derart hoher "Kollateralschaden" verbrecherisch sei. Die Aktion sei ein Kriegsverbrechen gewesen. Allerdings ging es dabei auch um ein Ziel, das militärisch nicht besonders wichtig war. "Im Fall Gaza", erinnert der ehemalige UN-Richter Flügge, "wird man sich jeden Militärschlag einzeln ansehen müssen." In jedem Fall müsse versucht werden, zivile Opfer so weit wie möglich zu vermeiden.