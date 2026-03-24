Für eine Reihe von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft ist die Nachricht vor allem eins: schockierend. Seit vergangenen Freitag ist klar, wie radikal Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) das Förderprogramm „Demokratie leben“ umbauen will. Wie die Welt am Sonntag berichtet hat, sollen die Programmbereiche „Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur“ und „Innovationsprojekte“ wegfallen. Die Förderung für mehr als 200 Projekte soll gestrichen werden.