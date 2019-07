24. Juli 2019, 19:00 Uhr Zittau Anschlag auf Politikerin

Auf die Wohnung der Linke-Kommunalpolitikerin Ramona Gehring im sächsischen Zittau ist ein Anschlag verübt worden. Menschen wurden dabei in der Nacht zum Mittwoch nicht verletzt, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte. Kurz vor Mitternacht zündeten Unbekannte demnach offenbar Sprengkörper an dem Haus in Zittau. Mehrere Scheiben seien zu Bruch gegangen. Nach Angaben der Linken befanden sich in der Wohnung mehrere Personen, darunter das siebenjährige Enkelkind Gehrings. Ein Ficus-Baum habe die Glassplitter abgefangen, sodass das Kind nicht verletzt wurde.