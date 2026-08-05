(SZ) Das Belohnungssystem für Zeugnisse dürfte mindestens so alt sein wie die Schulpflicht in Deutschland. Friedrich Wilhelm I. führte sie im Königreich Preußen für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren ein, und damit brachte er – ob er das nun wollte oder nicht – auch die Belohnung für gute Noten auf jenen Weg, der direkt zu Süßigkeiten und Amazon-Aktienpaketen gewiesen hat. Für Eltern ist es eine nicht wenig anspruchsvolle Aufgabe, eine Tabelle mit Gaben für Einsen und Zweien aufzustellen. Einerseits frohlockend, andererseits bei Superstrebern leicht genervt, wenn die Noten nach einem auch die Inflation berücksichtigenden Prämienplan belohnt werden. Aber lieber pleite, als wenn die Sprösslinge mit Fünfen und Sechsen nach Hause kommen. Dann müssen die Eltern die Ferienzeit mit Ermahnen und Nörgeln einleiten und sehr oft lügen, wenn sie auf ihre eigenen, vermeintlich vorbildlichen Noten verweisen. Und vor allem dürfen sie keineswegs ihrem traurigen Kind mit einem Geschenk die notenverdunkelte Seele aufhellen.