Der Vergleich vor Gericht ist eine hohe Kunst, die vor allem vor Amtsgerichten gepflegt wird. Erfahrene Richterinnen und Richter stellen – gern mit sanftem Druck – dort Rechtsfrieden her, wo vorher erbitterter Streit herrschte. Solche Prozesse haben am Ende oft zwei Sieger. Beim Bundesgerichtshof (BGH) kommen Vergleiche fast nie vor, aber an diesem Freitag wollte die Senatsvorsitzende Bettina Brückner doch einen Einigungsversuch wagen.