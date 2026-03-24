Der Verkäufer des berühmten Schabowski-Zettels, der beim Mauerfall am 9. November 1989 eine wichtige Rolle spielte, war der frühere DDR-Bürger Uwe Krüger. Das teilte das Haus der Geschichte auf ein presserechtliches Auskunftsersuchen der Süddeutschen Zeitung mit. Auf dem Zettel hatte sich SED-Politbüromitglied Günter Schabowski Notizen für die Pressekonferenz zu einer neuen DDR-Reiseregelung gemacht, seine Aussage, dass diese seiner Kenntnis nach „unverzüglich sofort“ gelte, führte noch am selben Abend zur Öffnung erster Grenzübergänge und zum Mauerfall, weil DDR-Bürger zu Grenzposten strömten und eine Ausreise verlangten.