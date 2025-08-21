Im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 hat die Bundesanwaltschaft in Italien einen tatverdächtigen Ukrainer festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Serhij K. soll demnach zu einer Gruppe von Personen gehören, die vor etwa drei Jahren nahe der dänischen Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierte. „Bei dem Beschuldigten handelte es sich mutmaßlich um einen der Koordinatoren der Operation“, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Laut der Nachrichtenagentur Ansa hatten Carabinieri den Ukrainer in der Nacht zu Donnerstag in San Clemente in der Nähe des Badeorts Rimini gefasst. Dort soll der 49-Jährige mit seiner Familie Urlaub gemacht haben.Er soll demnächst nach Deutschland überstellt und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Sprengungen hatten die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September 2022 beschädigt und unterbrochen. Durch Nord Stream 1 floss zuvor russisches Erdgas nach Deutschland. Nord Stream 2 war noch nicht in Betrieb.