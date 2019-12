Die von dem Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) in Sichtweite des Reichstagsgebäudes in Berlin aufgestellte Stahlsäule muss entfernt werden. "Den Verantwortlichen wurde eine Frist zur Beseitigung bis 20.12. gesetzt", teilte Stadträtin Sabine Weißler vom Bezirksamt Mitte am Dienstag mit. An der Aktion des ZPS hatte es heftige Kritik gegeben, weil das für seine umstrittenen Aktionen bekannte Künstlerkollektiv behauptete, die Stahlsäule enthalte Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis.