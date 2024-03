Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) gibt Aiman Mazyek den Vorsitz des religiösen Dachverbands auf. Wie der ZMD Montag mitteilte, hat Mazyek dem Vorstand mitgeteilt, dass er den Posten im kommenden Juni - zur Halbzeit seiner Amtsperiode - aufgeben und einem Interimsvorsitz übergeben will. Dieser werde dann später zu einer Vertreterversammlung einladen, um einen neuen Vorsitzenden zu bestimmen. Mazyek, der vor seiner Tätigkeit als Vorsitzender ZMD-Generalsekretär war, gehört zu den bekanntesten Vertretern der Islam-Verbände in Deutschland. "Es ist nun an der Zeit, dass andere das Ruder übernehmen", sagte er.