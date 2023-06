Die Migration über das zentrale Mittelmeer ist laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex deutlich gestiegen. In den ersten fünf Monaten des Jahres habe sich die Zahl der erfassten illegalen Einreisen in die EU über diesen Weg mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte Frontex am Freitag mit. Das zentrale Mittelmeer bleibe damit die Hauptroute für Migrantinnen und Migranten in die Europäische Union. Nach dem Schiffsunglück vor der griechischen Küste mit vermutlich Hunderten Toten sollen die festgenommenen Angehörigen der Besatzung bis Montag eine Aussage machen. Die neun Männer, die nach Medienberichten aus Ägypten stammen, würden des Schleusertums verdächtigt und wegen der Bildung einer kriminellen Organisation angeklagt, berichtete die griechische Zeitung Kathimerini am Freitag.