Zwei Nachbarstaaten wählen - und in beiden Fällen wird die Abstimmung wohl keine faire. Während in Kasachstan eine Verhaftungswelle rollte, will in Kirgisistan ein Mann das Staatssystem umbauen, der bis Oktober noch im Gefängnis saß.

Von Silke Bigalke, München

Am Sonntag wählen die Kirgisen einen Präsidenten, am selben Tag stimmen die Kasachen über ihr Parlament ab. Zwei Länder, zwei Wahlen, ähnliche Probleme: In Zentralasien stehen Wahlergebnisse oft schon vor der Abstimmung fest. Sie führen daher selten zu politischem Wandel, aber immer öfter zu heftigen Protesten.

In Kasachstan fiel der 2019 besonders groß aus. Mehr Menschen als zuvor seit der Unabhängigkeit protestierten damals gegen die inszenierte Machtübergabe ihres Langzeitherrschers. In Kirgisistan ging es nach der Parlamentswahl vergangenen Oktober noch heftiger zu. Dort wurde der Notstand ausgerufen, die Regierung gestürzt. Die Wahlen am Sonntag werden in beiden Staaten kaum fairer und freier ausfallen als zuletzt. Ansonsten aber unterscheidet sich die Situation in den Ländern deutlich.

Allein, weil der Mann, der kirgisischer Präsident werden möchte, noch bis Oktober im Gefängnis saß. Ein wütender Mob hatte Sadyr Schaparow, einen prominenten Gegner der damaligen Regierung, aus seiner Zelle befreit. Er war wegen einer Geiselnahme zu Gefängnis verurteilt worden, nicht der einzige Vorwurf gegen ihn. Schaparow gehört selbst zu einer alten Politikerelite, in Kirgisistan wetteifern verschiedene Clans um die Macht.

Bislang schien in Kirgisistan der Weg zur Demokratie möglich

Der Protest, durch den Schaparow freikam, folgte der Parlamentswahl im Oktober. Diese war grob manipuliert, Stimmen gekauft worden. Wütende Wähler stürmten in den Tagen danach den Regierungssitz. Zuerst trat der Premierminister zurück, dann der Präsident.

Der befreite Schaparow übernahm kurz darauf die Ämter von Premierminister und Präsident. Seither wird darüber spekuliert, welche einflussreichen und womöglich kriminellen Kirgisen ihm bei seinem rasanten Aufstieg geholfen haben könnten. Vor der Wahl hat er zwar beide Ämter symbolisch niedergelegt, sein Sieg am Sonntag gilt aber als sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig sollen die Kirgisen dann über eine neue Verfassung abstimmen, zum Präsidialsystem zurückkehren. Das Parlament würde dadurch geschwächt, Schaparows Position noch stärker. Bisher galt Kirgisistan als der Ort in Zentralasien, wo demokratische Prozesse eher möglich erschienen als in den autokratischen Nachbarstaaten.

Die Regierungspartei Kasachstans hat noch nie eine Wahl verloren

Wie in Kasachstan. Dort sind die Verhältnisse aus Sicht der politischen Führung deutlich stabiler, aus Sicht der Regierungskritiker: viel verkrusteter. Wenn die Kasachen am Sonntag über ihr Parlament abstimmen, wird die Partei "Nur Otan" sehr sicher die Mehrheit holen. Die Partei des Machthabers hat noch nie eine Abstimmung verloren. Ohnehin treten nur Kräfte an, die der Regierung gegenüber loyal sind. Unabhängige Oppositionelle nehmen nicht teil.

Zuletzt sollten die Kasachen 2019 wählen, damals den Präsidenten. Kurz zuvor war Nursultan Nasarbajew nach 29 Jahren im Amt zurückgetreten, allerdings ohne seine Macht abzugeben. Er nennt sich nun "Führer der Nation", leitet weiterhin die Regierungspartei und den mächtigen Sicherheitsapparat. Seinen Nachfolger Kassym-Schomart Tokajew hat Nasarbajew selbst bestimmt, der gewann die Abstimmung wie erwartet. Gegen diesen vorgeblichen Machtwechsel gingen unerwartet viele Kasachen auf die Straße - trotz der Massenfestnahmen, die folgten.

Die Wahl am Sonntag ist die erste unter Präsident Tokajew, er hat in den vergangenen Wochen vorsorglich zahlreiche Aktivisten festnehmen lassen. Viele von ihnen hatten bei der Wahl 2019 das Internet genutzt, um praktisch live über Wahlmanipulationen zu berichten. Deswegen sind Livestreams aus Wahllokalen nun verboten. Erneute Proteste nach der Abstimmung sind trotzdem nicht auszuschließen - in beiden Staaten.