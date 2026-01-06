Der amtierende Präsident Faustin-Archange Touadéra hat die Präsidentenwahl in der Zentralafrikanischen Republik gewonnen. Nach vorläufigen Ergebnissen setzte er bereits im ersten Wahlgang durch. Sein wichtigster Herausforderer, der Oppositionspolitiker Anicet Georges Dologuélé, kam auf 14,66 Prozent der Stimmen. Kurz vor der Bekanntgabe der Ergebnisse kritisierte Dologuélé Unregelmäßigkeiten beim Ablauf der Wahl. Der Verfassungsrat hat zwei Wochen Zeit, Einsprüche zu prüfen. Die Zentralafrikanische Republik zählt trotz reicher Bodenschätze wie Diamanten und Gold zu den ärmsten Ländern der Welt.