Russische Söldner befehligen laut dem Sender RFI Soldaten der Zentralafrikanischen Republik (CAF), die von der EU ausgebildet wurden. Mehrere Einheiten der Streitkräfte operieren unter direktem Kommando oder Aufsicht von Söldnern der russischen Sicherheitsfirma Wagner, berichtete der französische Sender am Mittwoch unter Bezug auf einen unveröffentlichten Report des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Die Söldner kommandierten auch im Rahmen einer EU-Mission trainierte Soldaten. Russlands Rolle im Land, in dem seit 2013 Bürgerkrieg herrscht, sei intransparent, heiße es im EU-Papier. Etwa 2600 Kämpfer des dem Kreml-nahen Wagner-Konzerns seien im Land. Zudem sei Russland in fast jedem Regierungsbereich und in Wirtschaftsaktivitäten wie Rohstoffförderung präsent. Der Wagner-Konzern ist auf Einladung der Regierung in der CAF. Die EU bildet dort seit 2016 Armeeteile aus.