In Deutschland leben laut der Bevölkerungsstatistik „Zensus 2022“ etwa 82,7 Millionen Menschen. Das sind 1,4 Millionen Einwohner weniger als zuletzt von den Statistikern angenommen, wie die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, am Dienstag in Berlin mitteilte. Dennoch ist die Bevölkerung in Deutschland seit der vorausgegangenen Volkszählung 2011 um rund 2,5 Millionen Einwohner gewachsen. Hauptgrund für das geringere Wachstum der Bevölkerung ist, dass der Zensus die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländern um fast eine Million nach unten korrigiert: Statt wie bislang aufgrund älterer Zahlen hochgerechnet bei 11,9 Millionen liegt die Ausländerzahl laut Zensus 2022 bei 10,9 Millionen. Laut Brand zählen alle Menschen zur Bevölkerung, die ihren regelmäßigen Aufenthaltsort in Deutschland haben. Die Experten verwiesen darauf, dass die Migrationsbewegungen statistisch schwerer genau zu erfassen seien. Als mögliche Ursachen für die geringere Zahl von Ausländern in Deutschland nannte der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Statistik, Thomas Gößl, beispielsweise den Umzug in Heimatländer und eine generell hohe Mobilität bei Fluchtbewegungen. Der Stichtag der neuen Zensus-Daten ist der 15. Mai 2022 und liegt damit kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der eine große Flüchtlingsbewegung auslöste.