Angesichts der Corona-Krise kommt aus der Union der Ruf, die geplante Grundrente zu überdenken. Die Finanzierung in der bislang geplanten Form sei nicht realisierbar, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß (CDU), dem Focus. "Wir haben zur Bewältigung der Corona-Krise einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Deshalb müssen wir uns nach der Pandemie in der Koalition zusammensetzen und noch einmal die Finanzierung genau anschauen", forderte er. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will aber an dem Vorhaben festhalten.