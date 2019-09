Die Szene gehöre "zum kollektiven Gedächtnis der Deutschen", sagt der frühere Kanzleramtsminister Rudolf Seiters (CDU). Tschechen und Deutsche gedachten am Wochenende der berühmten Balkon-Szene in Prag 1989.

Die Flucht von DDR-Bürgern in die BRD-Botschaft in Prag Ende September 1989 war nach Ansicht des damaligen Kanzleramtsministers Rudolf Seiters (CDU) entscheidend für den Fall der Berliner Mauer. "Der 30. September 1989 markierte den Untergang der DDR. Es war eine Vorstufe zum Zusammenbruch aller Dämme, die die SED-Regierung um die Bevölkerung errichtet hatte", sagte Seiters am Samstag in Prag. An jenem Tag flogen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und Seiters von Bonn nach Prag und teilten am Abend den rund 5000 DDR-Bürgern, die in die deutsche Botschaft geflohen waren, mit, dass ihre Ausreise in den Westen genehmigt wurde.

Mit zahlreichen Veranstaltungen wurde am Wochenende des Jahrestags gedacht. Am Samstagmorgen traf ein Sonderzug aus Dresden in Prag ein. Er fuhr in umgekehrter Richtung die Strecke, die 1989 für viele Tausend DDR-Bürger über Dresden nach Hof in Bayern geführt hatte. Auch eine Trabi-Sternfahrt führte nach Prag.

Die Szene auf dem Balkon der Prager Botschaft gehöre heute zum "kollektiven Gedächtnis der Deutschen", sagte Seiters. Ihm stehe die bewegende Situation immer noch genau vor Augen, wie die Botschaftsflüchtlinge, die seit Tagen unter widrigen Witterungsbedingungen im Garten des Palais Lobkovicz ausgeharrt und auf ihre Ausreise gehofft hatten, in Jubel ausbrachen, als Genscher den Satz begann: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise ..."

Seiters betonte, das Zeitfenster für die Wiedervereinigung sei sehr eng gewesen: "Und wir hatten auch keinen Masterplan dafür." Einen solchen zu forcieren, wäre für den Prozess wahrscheinlich auch kontraproduktiv gewesen, da es durchaus auch politische Widerstände in Westeuropa gegen eine Einheit gegeben habe: "Die Teilung Deutschlands war für viele zu einem stabilisierenden Element der europäischen Politik geworden." Der frühere Minister betonte: "Wäre die Bundesregierung populistischen Strömungen gefolgt oder hätte den Widerstand gefürchtet, wäre es nicht zur Wiedervereinigung gekommen." Zugleich räumte er ein: "Ich bin froh, dass es damals Facebook und Twitter noch nicht gab."