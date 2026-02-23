Drei Worte sind es, die am frühen Morgen des 24. Februar 2022 den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer neuen Welt erwachen lassen. Ein Anruf aus dem Lagezentrum des Bundeskanzleramtes. „Es geht los“, sagt der diensthabende Beamte. Russland hat die Ukraine überfallen. Drei Tage später spricht Scholz in einer Sondersitzung des Bundestages zum Parlament und zur Bevölkerung. „Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“, sagt er. Der Kanzler kündigt eine „große nationale Kraftanstrengung“ an, um Deutschland gegen die Bedrohung aus Russland zu wappnen. Er verspricht, die „Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden“. Vier Jahre sind seitdem vergangen. Der russische Angriffskrieg trifft die Ukraine unerbittlich, aber er hat auch Deutschland verändert. Ein Überblick.