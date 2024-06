Die Treue von Donald Trump zu den Zehn Geboten war bisher nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, aber jetzt ist er plötzlich Feuer und Flamme. „Ich liebe die Zehn Gebote in öffentlichen Schulen, privaten Schulen und vielen anderen Orten“, schrieb der mutmaßliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner in seinem Privatnetzwerk Truth Social. „Lest sie – wie können wir als Nation etwas falsch machen?“

In Louisiana hatte der republikanische Gouverneur Jeff Landry zuvor mehrere Gesetze unterschrieben, von denen eines den öffentlichen Schulen in diesem Bundestaat vorschreibt, diese Ten Commandments in den Klassenzimmern aufzuhängen. „Dies könnte in der Tat der erste große Schritt zur Wiederbelebung der Religion in unserem Land sein, die dringend nötig ist“, lobte Trump. Zur Erinnerung: Trump ist der verheiratete Mann, der kürzlich wegen der betrügerischen Verbuchung von Schweigegeld nach einer Nacht mit einem Pornostar verurteilt wurde, von einem irdischen und seiner Meinung nach parteiischen Strafgericht.

Eine Lieblingslüge von Donald Trump

Schon machen Witze die Runde, für die anstehende TV-Debatte am kommenden Donnerstag erfand ein Humorist in der New York Times zum Beispiel folgenden Dialog. Frage Joe Biden: „Nennen Sie ein Gebot, dass Sie noch nicht gebrochen haben.“ Antwort Trump: „Du sollst keine Wahlen manipulieren.“ Die Lüge von der geklauten Wahl 2020 ist eine seiner Lieblingslügen.

Aber natürlich ist die Wahrheit ernst und dieses neue Gesetz aus Louisiana mehr als ein erster großer Schritt, es ist die Fortsetzung eines amerikanischen Kulturkrieges, mitten im Wahljahr 2024. Die Debatte geht auch über Fälle wie den einstigen Streit um das Kruzifix an den Wänden bayerischer Volksschulen hinaus. Erzkonservative und fundamental christliche Kreise in den USA versuchen mit zunehmendem Eifer, die Trennung von Staat und Kirche aufzuheben.

Nun beendet zwar auch der US-Präsident Biden wie die meisten seiner Vorgänger Reden mit den Worten „God bless you. And may God protect our troops“, möge Gott die Zuhörer segnen und die amerikanischen Truppen beschützen. Radio und Fernsehen Amerikas sind voller evangelikaler Sender und Kleinstädte in der Provinz voller Kirchen aller Art. Und das Motto des Gottvertrauens „In God we trust“ steht nicht nur neuerdings in den Klassenräumen von Louisiana, sondern traditionell auf Dollarnoten und im Repräsentantenhaus. Dort ist von Gott allerdings wieder verstärkt die Rede, seit der Sprecher Mike Johnson seine Frömmigkeit auf eine Weise ins Parlament trägt, die selbst im Zentrum der Demokratie diese religiöse Offensive illustriert.

Auf den Knien im Gebet, wochenlang

Nach seiner Wahl zum Speaker im Oktober entschuldigte der Baptist und Republikaner das Fehlen seiner Frau auf der Tribüne mit dem Hinweis, sie habe die vergangenen Wochen auf den Knien im Gebet verbracht und sei deshalb etwas ermattet. „Mein Glaube prägt alles“, sagte Johnson, als er sich 2016 um einen Sitz als Abgeordneter bewarb, und die Frage nach seiner Weltsicht beantwortete er bei Fox News so: „Dann nehmen Sie doch eine Bibel aus Ihrem Regal und lesen Sie sie. Das ist meine Weltanschauung.“

Sprecher Johnson sei „Anti-Wahl, Anti-LGBTQ, Anti-Waffensicherheit, Anti-Demokratie“, postete der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin auf der Plattform X. „So sieht Theokratie aus.“ Johnson ist Trump ergeben, außerdem stammt er aus Louisiana, wo der christliche Vormarsch in der US-Politik nun einen weiteren Höhepunkt erreichte.

Der republikanische Gouverneur Landry unterschrieb die Verordnung für die Zehn Gebote in der Our Lady of Fatima Catholic School in Lafayette; damit gilt das Reglement erstmals seit 40 Jahren in einem US-Bundesstaat. Auch dürfen an staatlichen Schulen künftig Pfarrer angestellt werden. Schülerinnen und Schüler, die sich als Transgender fühlen, werden ab sofort mit dem Pronomen ihres Geschlechts aus der Geburtsurkunde angesprochen. „Gott gibt uns unser Zeichen“, sagte Landry.

Drohungen in Richtung New Orleans

Die Region geht bei ihrem Kreuzzug noch weiter als andere Südstaaten, in denen ähnliche Initiativen gescheitert waren. Seit seinem Amtsantritt im Januar versucht Landry, alle liberalen Verstöße seines demokratischen Vorgängers John Bel Edwards rückgängig zu machen, die Mehrheit im Kongress dort besitzen die Republikaner schon länger.

Im Mai erklärte Louisiana Abtreibungspillen zur gefährlichen Substanz. Als Generalstaatsanwalt hatte Landry bereits dem multikulturell-widerspenstigen New Orleans mit dem Entzug von Fördermitteln gedroht, sollten sie das regionale Abtreibungsverbot nicht durchsetzen.

Durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die bundesweite Freiheit beim Schwangerschaftsabbruch zu kassieren, nahm die Diskussion um Glaubensfragen enorm zu. Jetzt muss der Supreme Court wohl auch entscheiden, ob die Zehn Gebote im Klassenraum zur US-Verfassung passen. Dagegen klagt unter anderem die Bürgerrechtsbewegung American Civil Liberties Union (ACLU), sie hält das Gesetz für „offenkundig verfassungswidrig“.