Katholikentag in Würzburg

Der nächste Deutsche Katholikentag findet 2026 in Würzburg statt. Das beschloss die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Samstag einstimmig. Sie folgte damit nach Angaben ihres Generalsekretariats einer Einladung des Bischofs der Diözese Würzburg, Franz Jung. Organisiert werden Katholikentage nicht von der Amtskirche, sondern vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Dort treffen sich in der Regel alle zwei Jahre Zehntausende Gläubige, um gemeinsam zu beten, über kirchliche und gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Würzburg war bereits viermal Gastgeber.