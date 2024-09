Eine Bundesregierung unter Führung der Union würde ihre Arbeit einer Umfrage zufolge vermutlich nicht viel besser machen als die sehr unbeliebte Ampel-Koalition. Nur 34 Prozent gehen im neuen ZDF-Politbarometer in diesem Fall von einer Verbesserung aus, wie der Sender am Freitag auf Basis einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen mitteilte. In der vorherigen Umfrage waren es noch 38 Prozent. 16 Prozent würden eine Verschlechterung erwarten, 46 Prozent keinen Unterschied. Bei einer Direktwahl des Kanzlers würden sich aktuell 37 Prozent für Amtsinhaber Olaf Scholz von der SPD aussprechen, 43 Prozent aber für den frisch gekürten Unions-Kandidaten Friedrich Merz. 20 Prozent wollen sich nicht festlegen.