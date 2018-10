29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Zahlen und Grafiken Gespalten

In welchen Wahlkreisen haben die Parteien gewonnen oder verloren? Und wie haben sich die Stimmenanteile historisch entwickelt?

Von Christian Endt , Julian Hosse und Michael Söhl

Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft lässt sich auch in den Ergebnissen der Hessen-Wahl erkennen. Bei den vier stärksten Parteien CDU, Grüne, SPD und AfD liegt die Differenz zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wahlkreis jeweils bei ungefähr zwanzig Prozentpunkten. Eine Reise zu wehrhaften Hochburgen und schattigen Tälern.

Die CDU tat sich vor allem in den Städten schwer, Wähler für sich zu gewinnen. In den fünf größten hessischen Städten Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Offenbach schnitt sie überall deutlich unterdurchschnittlich ab. Schwächster Wahlkreis: Darmstadt I mit 17,9 Prozent der Stimmen. Stark waren die Christsozialen dagegen in den Speckgürteln rund um die Städte, und in der Gegend um Fulda in Osthessen. Dort gelang der CDU ihr Rekordergebnis: 37,1 Prozent im Wahlkreis Fulda II.

Wie schon bei der Bayern-Wahl zwei Wochen vorher bestätigten die Grünen auch in Hessen ihr Image als Partei der Großstädte. Nur dort gelang es ihnen, Direktmandate zu erobern: je eines in Darmstadt und Kassel und drei in Frankfurt. Dort lag auch der stärkste Wahlkreis nach Zweitstimmen (die in Hessen Landesstimmen heißen): Frankfurt V mit 32,7 Prozent. Auf dem Land tun sich die Grünen dagegen schwer. Im Wahlkreis Hersfeld holten sie nur 12,6 Prozent und waren somit nur viertstärkste Kraft hinter CDU, SPD und AfD.

Bezeichnend für die Krise der ehemaligen Arbeiterpartei SPD ist, dass sie selbst in den Städten vielerorts nicht mehr über 20 Prozent kommt. Richtig stark ist die Hessen-SPD eigentlich nur noch in der Region um Kassel im Nordosten des Landes. Dort holte sie sieben Direktmandate - dazu kommen eins in Gießen und zwei im Raum Darmstadt. Besonders schwach schnitten die Sozialdemokraten im Raum Fulda ab, wo sowohl CDU als auch AfD ihre Hochburg haben. Aber selbst dort ist die SPD noch komfortabel zweistellig - was ihr in Bayern ja zuletzt nicht mehr gelang.

Im grünen Wahlkreis Frankfurt V landete die AfD beinahe unter der Fünfprozenthürde, in Fulda II lag sie dagegen weit vor Grünen und SPD auf dem zweiten Platz. Auch die anderen Hochburgen der Partei ballen sich in Osthessen, im Grenzgebiet zu Bayern und Thüringen.

Der Hochtaunuskreis besitzt die zweithöchste Kaufkraft in ganz Deutschland (nach dem Kreis Starnberg im Süden Münchens); die Kreisstadt Bad Homburg ist bekannt für Spielbank und Villenviertel. Hier holte die FDP ihr bestes Wahlergebnis in Hessen. Im finanzstarken Umland der Bankenmetropole Frankfurt sind die Freien Demokraten generell stark. Schwach schnitten sie dagegen in der documenta-Stadt Kassel ab.

Hätte die Wahl nur im ländlichen Hessen stattgefunden, die Linke würde dem neuen Landtag nicht angehören. In beinahe jedem zweiten Wahlkreis blieb die Partei unter fünf Prozent. Über die Hürde kam sie dank einiger Hochburgen in den Großstädten, vor allem in Frankfurt, Kassel und Darmstadt.