In Deutschland leben laut Angaben des Auswärtigen Amts 472 Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die sich in Syrien und Irak dem „Islamischen Staat“ angeschlossen hatten. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Cansu Özdemir. Insgesamt liegen den Behörden demnach Kenntnisse zu 1150 deutschen Islamisten vor, die seit 2011 in Richtung Syrien oder Irak reisten und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dort aufhielten beziehungsweise immer noch dort aufhalten. Davon hätten 65 Prozent an Kampfhandlungen teilgenommen. Nach dem Abflauen der Kämpfe gerieten viele Terroristen des „Islamischen Staats“ mit ihren Angehörigen in kurdische Gefangenschaft. Lange gab es Streit darüber, ob ihre Herkunftsstaaten sie wieder aufnehmen sollten.