Die Zahl der Minderjährigen mit Anspruch auf Grundsicherung ist innerhalb eines Jahres von 1,75 auf 1,64 Millionen gesunken. Von diesen leistungsberechtigten Minderjährigen hatten im Dezember 2025 fast 860 000 die deutsche und mehr als 780 000 eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit schreibt. Die Anteile blieben auf einem ähnlichen Niveau, mit einem leichten Anstieg bei jenen mit deutscher Staatsangehörigkeit auf rund 52 Prozent, während rund 48 Prozent der Minderjährigen eine ausländische Staatsangehörigkeit hatten, wie aus dieser und einer entsprechenden Antwort vom Vorjahr hervorgeht. Kinder erhalten in der Regel Grundsicherung, wenn die Eltern das Existenzminimum nicht selbst decken können.