Yusef Salaam aus New York saß acht Jahre in Haft - wegen einer Vergewaltigung, die er nicht beging. Ein heute weltberühmter Partylöwe forderte seinen Tod. Nun steht das Justizopfer vor dem Einzug in den Stadtrat.

Von Christian Zaschke

In diesem Frühling, genau 34 Jahre nachdem er zu Unrecht zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt worden war, hatte sich der 49 Jahre alte Yusef Salaam dazu entschlossen, für den New Yorker Stadtrat zu kandidieren. Er galt als krasser Außenseiter. Zum einen, weil das Establishment der Demokratischen Partei gegen ihn war. Zum anderen wegen seiner Geschichte: Salaam ist einer von fünf Männern, die als "Central Park Five" bekannt wurden. Die Gruppe wurde fälschlich beschuldigt, im April 1989 in New Yorks berühmtestem Park eine Frau auf brutalste Weise zusammengeschlagen und vergewaltigt zu haben. Der Fall wühlte damals die Stadt und auch Teile des Landes auf.