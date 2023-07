Von Karin Janker

Wie oft bekommen Frauen gesagt, sie sollen nicht so viel lächeln, wenn sie ernst genommen werden wollen. Bloß nicht zu nett, bloß nicht zu weiblich. In Spanien beweist Yolanda Díaz Tag für Tag, dass das nicht stimmt. Spaniens Arbeitsministerin und Vize-Ministerpräsidentin gilt nicht nur als beliebteste Politikerin des Landes. Ihr ist gelungen, was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Sie hat Spaniens zerstrittene Linke hinter sich vereint. Und all das konsequent lächelnd.