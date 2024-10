Der israelische Historiker Yehuda Bauer ist tot. Er starb am Freitag mit 98 Jahren in Jerusalem, wie die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) mitteilte. Bauer galt als einer der bekanntesten Holocaust-Forscher der Welt. 1926 in Prag geboren, konnte Bauers Familie am Tag des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in Prag im März 1939 nach Palästina emigrieren.