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Angriffe auf Yandex-RechenzentrenWie eine falsche KI-Grafik Furore machte

Lesezeit: 4 Min.

Ukrainische Angriffe auf Yandex-Rechenzentren treffen Russland empfindlich – und befeuern Spekulationen in sozialen Netzwerken.
Ukrainische Angriffe auf Yandex-Rechenzentren treffen Russland empfindlich – und befeuern Spekulationen in sozialen Netzwerken.
SOCIAL MEDIA via REUTERS

Ein ukrainischer Angriff auf Rechenzentren in Russland soll AfD-nahe Accounts stark geschwächt haben. Beweise dafür fehlen, aber einige russischer Hacker könnten es jetzt schwerer haben.

Von Max Muth

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„Wir verbreiten die Wahrheit, gehen gegen Fakes und feindliche Propaganda vor“, so steht es in der Beschreibung des X-Accounts des ukrainischen Centers for Strategic Communication (SPRAVDI). Am Montag allerdings verbreitete der Account selbst Desinformation. Er teilte eine wohl mittels KI auf Englisch übersetzte Grafik, die ihren Ursprung in Deutschland hatte und dann eine steile Karriere in den sozialen Medien hinlegte. Sie zeigt, wie nach ukrainischen Angriffen auf Rechenzentren des Technologieunternehmens Yandex in Russland der Traffic von AfD-nahen Accounts stark abgenommen hat – angeblich. Denn die Grafik ist KI-generiert, die Daten, auf denen sie vorgibt zu basieren, existieren nicht.

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