Der Staat nimmt Rache an Xu Zhiyong

Von Lea Sahay

Wer im chinesischen Internet den Namen Xu Zhiyong eintippt, findet nicht viel. Einige alte Berichte von 2014, über eine frühere Verhaftung des Bürgerrechtlers, in denen die Staatspresse ihn als einen Kriminellen beschimpft, als einen Zerstörer. Ausgerechnet ihn, Xu Zhiyong. Die Worte Demokratie und Aktivist sind in Anführungszeichen gesetzt. Ansonsten fehlt jede Spur zum Leben des 50-Jährigen, der Anfang dieser Woche zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde. Dabei gäbe es so viel zu erzählen.