Putin in Peking

Wladimir Putin wird in China mit viel Pomp empfangen. Er möchte sich Pekings weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg sichern - vor allem wirtschaftlich.

Von Florian Müller, Peking

Solch einen pompösen Empfang bekommen in Peking nur ganz besondere Freunde: Erst die 21 Salutschüsse, dann schreiten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein Gastgeber Xi Jinping zu einer Coverversion von "Moskauer Nächte" die Ehrengarde ab. Die beiden Staatschefs passieren auch an einer Gruppe Schüler, die mit Blumen und Flaggen in den Händen scheinbar begeistert auf und ab hüpfen. Während die Kamera über eine mit internationalen Journalisten gefüllte Tribüne schwenkt, überfluten Internetnutzer auf der Live-Streaming-Plattform des Staatssenders CCTV den Bildschirm mit Botschaften wie: "Es lebe die chinesisch-russische Freundschaft".