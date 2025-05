China und der Zweite Weltkrieg : Architektur der Erinnerung

Chinas Gedenken an den Zweiten Weltkrieg verändert sich mit seinem Machtanspruch in der Welt. Besuch in Nanjing, wo die japanische Armee grausam wütete und nicht nur das Museum mehrfach umgebaut worden ist. Sondern auch die Erinnerung.