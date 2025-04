Wo sich die Welt gerade in Freunde und Feinde teilt, wäre ein Besuch des US-Präsidenten in Vietnam eine schöne Sache gewesen. Immerhin wird in den kommenden Wochen des Kriegsendes vor 50 Jahren und der drei Millionen Toten allein in Vietnam gedacht, unter anderem mit einer Militärparade in Ho-Chi-Minh-Stadt. Aber wer kommt? Xi Jinping , der Staatschef aus China , das damals Nord-Vietnam im Krieg gegen Amerika unterstützte. Xi gratulierte zu 50 Jahren Befreiung des Südens und sagte, Vietnam und China sollten sich gemeinsam gegen das „einseitige Mobbing“ wehren. Gemeint war der alte und vielleicht neue Feind, die USA .

In einem Gastbeitrag in der vietnamesischen Zeitung Nhan Dan schrieb Xi, China und Vietnam teilten „dieselben Ideale und strategischen Interessen“. Ziel sei es, den globalen Freihandel und stabile Lieferketten zu sichern. Chinas Staatsmedien sprachen von einer Bindung wie zwischen „Kameraden und Brüdern“. Xis Besuch war auf der Frontseite aller Zeitungen, nicht nur in Vietnam. Er reist anschließend weiter nach Kambodscha und Malaysia, auch dort werden die Schlagzeilen von dem hohen Besuch dominiert.

(Foto: SZ-Grafik)

Eine ganze Woche nimmt sich Xi Zeit für Südostasien

Die Reise nach Vietnam, Malaysia und Kambodscha, die noch bis Freitag dauert, ist Xi Jinpings erste Auslandsreise in diesem Jahr. Sie folgt nur wenige Tage, nachdem die USA versucht hatten, fast alle Handelspartner abzustrafen. Die drei Länder in Südostasien, die Xi nun besucht, stehen weit oben auf Trumps Liste: 24 Prozent Zölle für Malaysia, 46 Prozent für Vietnam und sogar 49 Prozent für Kambodscha – ein absoluter Spitzenwert. Dabei lebt Kambodschas Wirtschaft zu etwa 70 Prozent vom Export von Textilien. Was also exportiert wird, sind in Wahrheit US-Marken, die dort produzieren lassen, weil die Arbeitskräfte günstig sind. In Vietnam ist es ähnlich. Malaysia exportiert neben Elektronik vor allem Chemie, Öl und Gas. Das Land ist nicht ganz so stark eingebunden in die globalen Lieferketten, weswegen es von Trumps Bannstrahl vergleichsweise weniger betroffen wäre.

Weltweit will Xi Jinping den Schock und die Verunsicherung nach der Androhung der US-Zölle nutzen, um Pekings Handelsbeziehungen zu stärken. In den vergangenen Wochen warb er für eine engere Zusammenarbeit mit Japan und Südkorea, beide reagierten mit Blick auf die wichtigen Beziehungen zu den USA eher zurückhaltend. Nun nimmt sich Chinas Staatschef eine ganze Woche Zeit für Südostasien. Nach den USA und der EU ist der dortige Staatenbund Asean inzwischen Chinas drittgrößter Handelspartner.

Zwar hat Trump die angedrohten Strafzölle für 90 Tage erst einmal ausgesetzt. China aber ist ausgenommen. Das Land bleibt weiterhin mit US-Zöllen von bis zu 145 Prozent belegt. Schon vorher stand die Wirtschaft dort unter Druck. Das Land kämpft mit einer Immobilienkrise, Verschuldung und schwachem Konsum. Umso wichtiger wird der Handel mit den asiatischen Nachbarn, aber auch mit den wachsenden Volkswirtschaften in Afrika und Lateinamerika. Auch die EU versucht Peking zu umgarnen.

Xis wichtigster Trumpf gegen Trump: Niemand will sich von einem US-Präsidenten abhängig machen, der heute dies und morgen jenes denkt oder tut – und seine Gesprächspartner regelmäßig auflaufen lässt. Dagegen erscheint Peking, bei aller zutreffenden Kritik – von der Verletzung der Menschenrechte, über die Totalüberwachung bis zu Preis-Dumping –, als besserer Handelspartner. Als verlässlicher allemal. Dabei sollte man nicht vergessen, dass in Vietnam und Kambodscha immer noch viele Menschen leben, die eine aktive Erinnerung haben an den Krieg, den die USA dort geführt haben. Opfer von Landminen und Blindgängern der US-Army, von Agent Orange. Dass die Trump-Regierung nun die amerikanische Auslandshilfe USAID eingestampft hat, wodurch nun Hilfen für all die Kriegsversehrten in diesen Ländern fehlen, könnte sich schnell rächen.

Zumal Meinungsfreiheit und Menschenrechte auch im Politbüro in Hanoi nicht sehr wichtig genommen werden. Die wirtschaftlichen Daten hingegen schon. Bereits seit 20 Jahren ist China Vietnams wichtigster Handelspartner. Und Xi kommt nicht mit leeren Händen. Der Ausbau von drei Zugstrecken wurde besprochen, darunter eine neue Linie von der Grenzstadt Lào Cai im Nordwesten Vietnams nach Hanoi und weiter nach Haiphong, dem größten Hafen der Region. Die vietnamesische Nationalversammlung hat das 8,4 Milliarden Dollar teure Projekt bereits im Februar genehmigt. Es wird teilweise mit chinesischen Krediten finanziert und gilt als Teil der Neuen Seidenstraße. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant, die Fertigstellung für 2030. Insgesamt unterzeichneten beide Länder 45 Abkommen in den Bereichen Infrastruktur, Telekommunikation, künstliche Intelligenz und Landwirtschaft.

Amerikas wichtigster Trumpf war bisher, dass sich Peking in den vergangenen Jahren in seiner Nachbarschaft reichlich unbeliebt gemacht hat durch sein aggressives Vorgehen im Südchinesischen Meer. Davon ist nicht nur Vietnam unmittelbar betroffen, sondern auch Malaysia. In China versucht man, diese inzwischen weltweit wichtigste Meeres-Handelsroute zu kontrollieren, indem künstliche Inseln aufgeschüttet werden und Fischer-Milizen in dem Gebiet patrouillieren, deren Schiffe eher wie Fregatten wirken. Dabei geht es vor allem um Rohstoffe, die am Meeresboden vermutet werden und auf die alle Länder der Region Zugriff haben wollen. Vor allem mit der philippinischen Marine kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zusammenstößen. Die aktuelle Regierung in Manila hat sich deshalb deutlich von Peking ab- und Washington wieder zugewendet.

Nach mehr als zehn Jahren gab es in China wieder eine Nachbarschaftskonferenz

Auch das scheint Peking als Problem erkannt zu haben. Kurz vor seiner Abreise nach Vietnam rief Xi Jinping in Peking ein hochrangiges Treffen für eine bessere „Nachbarschaftsdiplomatie“ zusammen, das erste seit 2013. Dort erklärte er, China müsste das Vertrauen mit seinen Nachbarn stärken und die Zusammenarbeit bei Lieferketten und Sicherheitsfragen ausbauen. Die Region befände sich in einer „kritischen Phase“ – „Widersprüche und Unterschiede“ müssen ordentlich gemanagt werden. Nächster Halt auf seiner Reise ist Kuala Lumpur. Malaysia hat dieses Jahr den Asean-Vorsitz inne. Dem Staatenbund gehören neben Vietnam und Kambodscha außerdem Brunei, Laos, Indonesien, die Philippinen, Myanmar, Thailand und Singapur an.

Der Verbund hatte die Trump-Zölle zwar hart kritisiert, aber anders als China nicht auf Gegenzölle gesetzt. Stattdessen kündigten die Wirtschaftsminister der zehn Mitgliedstaaten – noch vor der Reduktion der Zölle – „einen offenen und konstruktiven Dialog mit den USA“ an. Die Asean verstehen sich als reiner Wirtschaftsverbund und halten sich mit Kritik an anderen Ländern traditionell zurück. Der malaysische Premier Anwar Ibrahim will als Vertreter einer geschlossenen Asean-Gemeinschaft auftreten, da das den Mitgliedern am meisten nütze.

In Peking bevorzugt man hingegen, ähnlich wie die neue Regierung in Washington, Deals mit einzelnen Ländern zu verhandeln. Anwar Ibrahim, 77, ein politischer Fuchs alter Schule, wird also versuchen, Chinas Interessen entgegenzukommen, Washington aber gleichzeitig nicht zu verärgern. Malaysia exportierte 2024 Waren im Wert von 44 Milliarden Dollar in die USA, drei Milliarden mehr als nach China. Eine halbwegs ausgeglichene Bilanz also. Vermutlich nicht mehr lange.