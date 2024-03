Bei der jährlichen Sitzung des Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes in Peking.

Von Florian Müller, Peking

Cao Chen hat in den vergangenen Tagen viele Nachrichten aus ihrer Heimat Hangzhou bekommen. "Unsere Bewohner haben mich im Fernsehen gesehen", erzählt die Abgeordnete des chinesischen Volkskongresses in einem telefonischen Interview. Eigentlich trete sie nicht so gerne in den Medien auf. "Ich empfinde das als Druck." Doch habe sie mittlerweile akzeptiert, dass das Teil ihrer "Mission" sei: "Ich möchte die familiäre Atmosphäre der gegenseitigen Hilfe in unserer Gemeinschaft nach außen tragen."