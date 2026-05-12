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China-Besuch des US-PräsidentenXi weiß, was Trump braucht

Lesezeit: 5 Min.

Zuletzt trafen sich Xi Jinping und Donald Trump Ende Oktober 2025 in Busan, Südkorea.
Zuletzt trafen sich Xi Jinping und Donald Trump Ende Oktober 2025 in Busan, Südkorea. Andrew Harnik/Getty Images

Chinas Führung will Donald Trump Deals und spektakuläre Bilder liefern, die der US-Präsident daheim als Erfolg verkaufen kann. Welches Kalkül dahintersteckt und wo Peking hart bleiben wird – Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Gregor Scheu, Peking

Am kommenden Mittwoch treffen sich die beiden mächtigsten Männer der Welt erneut persönlich. US-Präsident Donald Trump reist nach Peking, zu seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Es ist der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt, zuletzt war Trump 2017 selbst hier. Der Handelsstreit zwischen beiden Ländern, der Krieg in Iran, die Taiwan-Frage: Auf der Agenda steht alles, was die Weltpolitik derzeit beschäftigt. Wie bereitet sich China auf den Besuch vor, was erwartet Peking, und mit welcher Taktik will man Trump begegnen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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