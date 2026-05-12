Am kommenden Mittwoch treffen sich die beiden mächtigsten Männer der Welt erneut persönlich. US-Präsident Donald Trump reist nach Peking, zu seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Es ist der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt, zuletzt war Trump 2017 selbst hier. Der Handelsstreit zwischen beiden Ländern, der Krieg in Iran, die Taiwan-Frage: Auf der Agenda steht alles, was die Weltpolitik derzeit beschäftigt. Wie bereitet sich China auf den Besuch vor, was erwartet Peking, und mit welcher Taktik will man Trump begegnen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.