Chinas Staatschef ist unzufrieden mit seinen Funktionären: Viele setzen politische Vorgaben offenbar nur zum Schein um – wohl auch aus Angst vor der nächsten Säuberungswelle.

In Peking sind es die Brücken, die verraten, dass gerade etwas Großes passiert. Denn die Behörden lassen sie bei wichtigen politischen Veranstaltungen bewachen, seit ein Demonstrant dort 2022 Banner gegen die Corona-Politik entrollte. Meist stehen dann Sicherheitskräfte in roten Jacken an den Brücken. Und diese Woche bezogen in Chinas Hauptstadt auch uniformierte Milizionäre Stellung.