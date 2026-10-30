Zum Hauptinhalt springen

Kommunistische Partei ChinasXi Jinping will seine Partei schärfer kontrollieren

Lesezeit: 4 Min.

Besucher betrachten ein Porträt des chinesischen Präsidenten im Museum der Kommunistischen Partei in Peking.
Besucher betrachten ein Porträt des chinesischen Präsidenten im Museum der Kommunistischen Partei in Peking.
Kevin Frayer/Getty Images

Chinas Staatschef ist unzufrieden mit seinen Funktionären: Viele setzen politische Vorgaben offenbar nur zum Schein um – wohl auch aus Angst vor der nächsten Säuberungswelle.

Von Lea Sahay, Peking

SZ bei Google bevorzugen

In Peking sind es die Brücken, die verraten, dass gerade etwas Großes passiert. Denn die Behörden lassen sie bei wichtigen politischen Veranstaltungen bewachen, seit ein Demonstrant dort 2022 Banner gegen die Corona-Politik entrollte. Meist stehen dann Sicherheitskräfte in roten Jacken an den Brücken. Und diese Woche bezogen in Chinas Hauptstadt auch uniformierte Milizionäre Stellung.

Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „China und wir“
:Wie wir aus China berichten

China-Korrespondenten berichten aus einem Land, in dem die Pressefreiheit eingeschränkt ist. Wie geht man damit um? Was gibt es für Hürden? Und wie hat sich diese Arbeit gewandelt?

Podcast von Lea Sahay und Gregor Scheu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite