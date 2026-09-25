Es gäbe reichlich aktuelle Themen, mit denen man diesen Newsletter beginnen könnte. Da wäre zum einen natürlich das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping im Weißen Haus, wo der chinesische Staatschef mit viel Pomp und wärmsten Worten empfangen wurde . Ihre Freundschaft sei „wahrhaft großartig“, sagte Trump und wie zum Beweis kündigte Xi die Ankunft zweier Pandas für den Zoo von Atlanta an.

Zum anderen wäre da der Auftritt von Benjamin Netanjahu vor den Vereinten Nationen, bei dem zahlreiche Delegierte aus Protest den Saal verließen. Man könnte auch schreiben über das erste Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft unter ihrem neuen Cheftrainer Jürgen Klopp, das nach langer deutscher Führung noch mit einem Unentschieden endete. (Grund zur Freude gibt es für Klopp übrigens trotzdem, findet unser Sportredaktion.)

Viel besser aber ist es doch, in diesem morgendlichen Brief über die Rückkehr eines Monsters zu berichten, das zumindest für meine Kinder in den ersten Jahren ihres Lebens eine prägende Rolle gespielt hat: Der Grüffelo ist wieder da (und die kleine Maus natürlich auch). Der Illustrator Axel Scheffler hat einen neuen Band seines Kinderbuchklassikers gezeichnet, die ersten beiden Bücher wurden in 119 Sprachen und Dialekte übersetzt und haben sich allein in der deutschen Ausgabe mehr als vier Millionen mal verkauft. Mein Kollege Martin Wittmann hat Scheffler in seinem Haus im Londoner Stadtteil Richmond besucht und mit ihm über Zeichner-Blockaden und KI-generierte Ungetüme gesprochen.

Und zum Schluss noch ein Lesetipp für alle, die sich für die Arbeit von Deutschlands größter Boulevardzeitung interessieren. Die „Bild“ hatte am Mittwoch ein Foto des ehemaligen Unions-Fraktionschefs Jens Spahn mit Baby am Flughafen auf ihrer Webseite gezeigt, dieses Bild aber kurz darauf entfernt und sich entschuldigt. Mit einer wirklich höchst erstaunlichen Begründung.

Was heute wichtig ist

Trump und Xi wollen Konflikte und Konfrontationen vermeiden. Chinas Staatspräsident Xi betonte bei seinem Besuch in Washington, der Wettbewerb zwischen beiden Ländern solle „konstruktiv und begrenzt“ sein. Die Zollvereinbarung zwischen den Ländern wurde verlängert. Überschattet wurde der Besuch von den Angriffen auf die Pressefreiheit durch US-Präsident Trump. Zum Artikel

Netanjahu nennt Vorwurf des Völkermords in Gaza „größte Lüge des Jahrhunderts“. In wenigen Wochen wird in Israel gewählt. Vor der UN präsentierte Netanjahu eine eigenwillige Bilanz seiner Regierungszeit, viele Delegierte verließen aus Prostet den Saal. Die Siedlergewalt im Westjordanland verharmloste er als Problem einer „Handvoll jugendlicher Straftäter“, dabei hatten UN-Experten zuletzt von einem „beispiellosen Ausmaß“ an Brutalität gesprochen. Zum Artikel

Rheinland-Pfalz behält Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. Turnusgemäß sollte Sachsen-Anhalt den Vorsitz ab Oktober für ein Jahr übernehmen. Aber nach dem Wahlsieg der AfD gibt es Bedenken. Im Oktober 2027 übernimmt dann Schleswig-Holstein den Vorsitz. Es gehe um die Sicherstellung eines geordneten Verfahrens, nicht um die Ausgrenzung des möglichen AfD-Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund, teilte der MPK-Vorsitzende Gordon Schnieder mit. Zum Artikel

150 jüdische Berlinerinnen und Berliner nehmen Linke in Schutz. Unter den Verfassenden des offenen Briefs sind die bekannten Autorinnen Deborah Feldman und Eva Menasse. Der Vorwurf des Antisemitismus sei eine „zynische politische Instrumentalisierung“, die andere Meinungen unterdrücken solle. Heute entscheidet die Linke auf einem Landesparteitag über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Kleiner Schock für Klopp in der Nachspielzeit. Beim Einstand des neuen Bundestrainers führte das DFB-Team lange in Amsterdam – bis die Niederländer spät zum 1:1 ausglichen. Grund zur Freude hatte Jürgen Klopp beim Debütantenball trotzdem. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wer haftet, wenn KI-Agenten handeln? KI-Agenten können eigenständig Verträge abschließen oder Cyberattacken auslösen, doch die Verantwortung lässt sich nicht einfach auf die Technologie oder deren Anbieter abwälzen. Gerard de Melo vom Hasso-Plattner-Institut argumentiert in einem Gastbeitrag für SZ Dossier, dass Entscheidungsprozesse ganz neu gedacht werden müssen. Auch wichtig: Ein Open-AI-Agent hat auf australische Regierungsseiten zugegriffen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Trumps Diesel-Exportverbot könnte Inflation in der EU treiben. Europas Dieselpreise könnten um bis zu 25 Prozent steigen, wenn Donald Trump tatsächlich die Ausfuhr von Diesel verbietet, warnt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Höhere Lkw-Transportkosten würden auch andere Waren verteuern und die Konjunktur belasten. Für US-Verbraucher wäre zudem wenig Entlastung zu erwarten. Zum Briefing